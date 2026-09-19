Украина обратилась к правительствам разных стран с призывом признать опасность, которую представляет сеть российских центров, среди которых Россотрудничество и так называемые культурные центры Русский дом.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Украина призывает признать угрозой российские культурные центры

— Украина официально обратилась к правительствам по всему миру, чтобы признать угрозой для их национальной безопасности, которую представляет эта сеть. Мы предоставили аргументы для ограничения их деятельности и полного закрытия, – написал он в сети Х в субботу, 19 сентября.

По словам Сибиги, сеть российских так называемых культурных центров используется как инструмент для распространения дезинформации, дестабилизации и шпионажа.

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— Мы высоко оцениваем меры, которые приняли органы власти по всей Европе, чтобы заблокировать эти сети, включая Германию, где вчера в Берлине был закрыт Русский дом после лет преступного влияния, – отметил Сибига.

Министр добавил, что центры дезинформации до сих пор продолжают работать как минимум в семи европейских странах.

— Масштаб сетевых активностей в Африке, Центральной и Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке еще больше, – констатировал Сибига.

Напомним, Европейское исполнительное агентство по вопросам образования и культуры (EACEA) по рекомендации Еврокомиссии приняло окончательное решение приостановить грант в размере €2 млн для Фонда Венецианской биеннале (Fondazione La Biennale di Venezia).

Причиной такого шага стало присутствие России на этой выставке современного искусства.

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