Росіяни атакували Дніпро: є влучання в торговий центр, спалахнула пожежа
Російські війська вдень 19 вересня здійснили атаку на Дніпро. Внаслідок влучання годить будівля торгового центру, є постраждалі.
Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук.
Атака на Дніпро 19 вересня: що відомо
– Ворог атакував Дніпро. Вдарив по торговому центру. Сталася пожежа, – йдеться у повідомленні.
За словами голови Дніпропетрровської ОВА Олександра Ганжи, внаслідок атаки дістали поранень двоє людей.
Очільник ДОР зауважив, що ворог діє за звичною тактикою – руйнує підприємства і бізнес.
Нагадаємо, вранці 18 вересня росіяни здійснили атаку на Дніпро та ще два райони Дніпропетровської області.
У Дніпрі внаслідок російської атаки є влучання в підприємства. Постраждали двоє чоловіків. 40-річного потерпілого госпіталізували у стані середньої тяжкості, 39-річний лікуватиметься амбулаторно.
Загалом російські війська понад десять разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією.
Фото: Дніпропетровска ОВА