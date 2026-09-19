Російські війська вдень 19 вересня здійснили атаку на Дніпро. Внаслідок влучання годить будівля торгового центру, є постраждалі.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук.

Атака на Дніпро 19 вересня: що відомо

– Ворог атакував Дніпро. Вдарив по торговому центру. Сталася пожежа, – йдеться у повідомленні.

За словами голови Дніпропетрровської ОВА Олександра Ганжи, внаслідок атаки дістали поранень двоє людей.

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Очільник ДОР зауважив, що ворог діє за звичною тактикою – руйнує підприємства і бізнес.

Нагадаємо, вранці 18 вересня росіяни здійснили атаку на Дніпро та ще два райони Дніпропетровської області.

У Дніпрі внаслідок російської атаки є влучання в підприємства. Постраждали двоє чоловіків. 40-річного потерпілого госпіталізували у стані середньої тяжкості, 39-річний лікуватиметься амбулаторно.

Загалом російські війська понад десять разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією.

Фото: Дніпропетровска ОВА

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