Російські війська продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема, по мережі автозаправних комплексів у Житомирській області. За один ранок під ворожу атаку потрапили дві АЗС у Звягельському районі.

Про це повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Атака на АЗС у Житомирській області

Спочатку війська РФ завдали удару по автозаправці на трасі М-06 у передмісті Звягеля Житомирської області.

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Згодом армія РФ повторно атакувала автозаправний комплекс в Звягельскому районі. За оперативною інформацією, цього разу пошкоджень зазнала АЗС від мережі WOG.

На місці події одразу розпочали роботу спеціальні служби, які займалися локалізацією пожежі та забезпеченням безпечного руху транспорту. Ліквідація наслідків ускладнювалася постійною загрозою повторних ворожих ударів.

За оперативною інформацією, повідомлень про жертв та постраждалих не надходило.

Наразі спеціальні служби вже повністю ліквідували наслідки ворожої атаки. Рух міжнародною трасою М-06 у передмісті Звягеля повністю відновлено.

У зв’язку зі збільшенням кількості атак в ОВА закликали власників та відвідувачів АЗС дотримуватися правил безпеки, перебувати у безпечних місцях під час час повітряної тривоги та не залишати свої автівки на території АЗС.

Фото: Житомирська ОВА

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