У ніч на 22 вересня російські війська завдали удару балістичними ракетами по об’єкту нафтогазового комплексу в Полтавській області.

Про це повідомляє Група Нафтогаз.

Удар по об’єкту нафтокомплексу на Полтавщині

За даними компанії, війська РФ випустили по технологічних об’єктах щонайменше п’ять балістичних ракет. Водночас уражена інфраструктура вже тривалий час не працювала та перебувала в зупиненому стані.

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У Нафтогазі зауважили, що цей об’єкт неодноразово ставав ціллю для російських атак, починаючи з першого року повномасштабного вторгнення.

— Цей об’єкт з 2022 року уже десятки разів зазнавав російських атак як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно та надовго виведене з ладу, — йдеться в повідомленні.

Попри те що обладнання було виведене з ладу раніше, російська атака балістичними ракетами завдала остаточних руйнувань технологічному комплексу, додали в Групі Нафтогаз.

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