Контррозвідка СБУ затримала у Києві жінку, яку підозрюють у підготовці замовного вбивства керівника однієї зі всеукраїнських громадських організацій. За даними спецслужби, замах вона готувала за завданням ФСБ РФ.

СБУ затримала у Києві кілерку ФСБ: що відомо

Як повідомляє СБУ, ціллю жінки був російський опозиціонер, який після початку повномасштабного вторгнення воював на боці України — спочатку на Київщині, а згодом на Східному напрямку. Нині він також працює тренером із кікбоксингу.

За версією слідства, підозрювана мала застрелити чоловіка із засідки поблизу одного зі столичних спортзалів. Її затримали неподалік спорткомплексу під час дорозвідки місцевості та пошуку позиції для майбутнього нападу.

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У СБУ стверджують, що виконавицею замаху була безробітна мешканка тимчасово окупованого Мелітополя. Російські спецслужби нібито завербували її, пообіцявши натомість закрити справу про незаконне зберігання наркотиків.

Після вербування жінка, за даними слідства, пройшла підготовку в одному з підрозділів ФСБ на окупованій території. Її навчали конспірації, орієнтуванню на місцевості та поводженню з вогнепальною зброєю.

Після цього підозрювану переправили через Білорусь до Житомира, звідки вона прибула до Києва. У столиці жінка регулярно змінювала готелі та вживала заходів конспірації.

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