Уничтожено отделение Новой почты в Киеве, сортировочное депо повреждено
В результате российской атаки на Киев в ночь на 24 сентября уничтожено отделение Новой почты №6 и повреждено сортировочное депо компании.
О последствиях российского удара сообщила Новая почта.
Уничтожено отделение Новой почты №6 в Киеве: что известно
В ночь на 24 сентября в результате российских ударов было полностью уничтожено отделение Новой почты №6 в Киеве. Кроме того, повреждения получило сортировочное депо компании.
По информации Новой почты, никто из сотрудников в результате атаки не пострадал.
В то же время часть груза была уничтожена. Посылки, которые удалось спасти, компания уже перемещает на другую площадку.
О новом номере и адресе отделения получателям сообщат позже.
В Новой почте заявили, что клиенты, чьи отправления были уничтожены в результате российской атаки, получат компенсацию.
Компания возместит заявленную стоимость таких отправлений.
Сейчас на поврежденных объектах продолжается ликвидация последствий удара. Чтобы свести к минимуму возможные задержки с доставкой посылок, Новая почта уже задействовала резервную логистику.
Проверить актуальный статус конкретной посылки клиенты могут в мобильном приложении или на сайте компании.
Атака на Киев 24 сентября: что известно
В ночь на 24 сентября Россия совершила атаку на Киев. По данным ГСЧС, в столице были повреждения и пожары в Соломенском, Подольском, Днепровском и Дарницком районах.
В результате ночной атаки на Киев погибли два человека, по меньшей мере восемь пострадали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 674-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Новая почта