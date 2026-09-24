В результате российской атаки на Киев в ночь на 24 сентября уничтожено отделение Новой почты №6 и повреждено сортировочное депо компании.

О последствиях российского удара сообщила Новая почта.

Уничтожено отделение Новой почты №6 в Киеве: что известно

В ночь на 24 сентября в результате российских ударов было полностью уничтожено отделение Новой почты №6 в Киеве. Кроме того, повреждения получило сортировочное депо компании.

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По информации Новой почты, никто из сотрудников в результате атаки не пострадал.

В то же время часть груза была уничтожена. Посылки, которые удалось спасти, компания уже перемещает на другую площадку.

О новом номере и адресе отделения получателям сообщат позже.

В Новой почте заявили, что клиенты, чьи отправления были уничтожены в результате российской атаки, получат компенсацию.

Компания возместит заявленную стоимость таких отправлений.

Сейчас на поврежденных объектах продолжается ликвидация последствий удара. Чтобы свести к минимуму возможные задержки с доставкой посылок, Новая почта уже задействовала резервную логистику.

Проверить актуальный статус конкретной посылки клиенты могут в мобильном приложении или на сайте компании.

Атака на Киев 24 сентября: что известно

В ночь на 24 сентября Россия совершила атаку на Киев. По данным ГСЧС, в столице были повреждения и пожары в Соломенском, Подольском, Днепровском и Дарницком районах.

В результате ночной атаки на Киев погибли два человека, по меньшей мере восемь пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 674-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.