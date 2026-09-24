Унаслідок російської атаки на Київ уночі проти 24 вересня знищено відділення Нової пошти №6 та пошкоджено сортувальне депо компанії.

Про наслідки російського удару повідомила Нова пошта.

Знищено відділення Нової пошти №6 у Києві: що відомо

Уночі проти 24 вересня внаслідок російських ударів було повністю знищено відділення Нової пошти №6 у Києві. Крім того, пошкоджень зазнало сортувальне депо компанії.

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За інформацією Нової пошти, ніхто з працівників унаслідок атаки не постраждав.

Водночас частину вантажу було знищено. Посилки, які вдалося врятувати, компанія вже переміщує на іншу локацію.

Новий номер та адресу відділення отримувачам мають повідомити додатково.

У Новій пошті заявили, що клієнти, чиї відправлення були знищені внаслідок російської атаки, отримають компенсацію.

Компанія відшкодує оголошену цінність таких відправлень.

Наразі на пошкоджених об’єктах триває ліквідація наслідків удару. Щоб мінімізувати можливі затримки з доставленням посилок, Нова пошта вже залучила резервну логістику.

Перевірити актуальний статус конкретного відправлення клієнти можуть у мобільному застосунку або на сайті компанії.

Атака на Київ 24 вересня: що відомо

Уночі проти 24 вересня Росія здійснила атаку на Київ. За даними ДСНС, у столиці були пошкодження та пожежі у Солом’янському, Подільському, Дніпровському та Дарницькому районах.

Унаслідок нічної атаки на Київ загинули дві людини, щонайменше восьмеро постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 674-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Нова пошта

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