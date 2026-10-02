В ночь на 2 октября Россия атаковала Украину 108 беспилотниками разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 2 октября: что известно

Начиная с 18:00 1 октября, российские войска атаковали Украину 108 ударными беспилотниками.

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Во время ночной атаки на Украину противник применил:

ударные БпЛА типа Shahed, 47 из которых были реактивными;

беспилотники Гербера;

дроны-имитаторы типа Пародия.

Беспилотники запускали из районов Брянска и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированной части Донецкой области и Гвардейского, что в пока захваченном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 2 октября противовоздушная оборона сбила или подавила 88 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

При этом попадания средств воздушного нападения противника зафиксированы в 11 местах. Еще в пяти местах упали обломки сбитых целей.

В данный момент атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве оставаются несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 682-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.