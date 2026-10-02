РФ почти 20 раз ударила дронами по Днепропетровской области, есть пострадавший
В результате атаки на Днепропетровскую область 2 октября повреждены многоквартирные дома, магазины, автосервис и объекты инфраструктуры.
О последствиях атаки сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Атака на Днепропетровскую область 2 октября: что известно
По данным ОВА, российские войска почти 20 раз атаковали беспилотниками три района области.
В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская общины.
В результате атак повреждены магазин, инфраструктура, многоквартирные дома и автосервис.
Пострадал 50-летний мужчина. От госпитализации он отказался.
В Криворожском районе российские войска нанесли удар по Зеленодольской общине. Там повреждены магазин и объект инфраструктуры.
В Синельниковском районе россияне обстреляли Петропавловскую общину.
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