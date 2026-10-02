В результате атаки на Днепропетровскую область 2 октября повреждены многоквартирные дома, магазины, автосервис и объекты инфраструктуры.

О последствиях атаки сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Атака на Днепропетровскую область 2 октября: что известно

По данным ОВА, российские войска почти 20 раз атаковали беспилотниками три района области.

Сейчас смотрят

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская общины.

В результате атак повреждены магазин, инфраструктура, многоквартирные дома и автосервис.

Пострадал 50-летний мужчина. От госпитализации он отказался.

В Криворожском районе российские войска нанесли удар по Зеленодольской общине. Там повреждены магазин и объект инфраструктуры.

В Синельниковском районе россияне обстреляли Петропавловскую общину.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 682-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.