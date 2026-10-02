Унаслідок атаки на Дніпропетровську область 2 жовтня пошкоджені багатоквартирні будинки, магазини, автосервіс та об’єкти інфраструктури.

Про наслідки обстрілу повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Атака на Дніпропетровську область 2 жовтня: що відомо

За інформацією ОВА, російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками три райони області.

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На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.

Унаслідок атак пошкоджені магазин, інфраструктура, багатоквартирні будинки та автосервіс.

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