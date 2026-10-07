Уночі проти 7 жовтня під час російської атаки на Київ уламки ракети впали на територію кіностудії Довженка у Шевченківському районі Києва.

Про пошкодження повідомили представники кіностудії Довженка та Міністерство культури України.

Кіностудія Довженка постраждала під час атаки на Київ

Уламки російської ракети пробили покрівлі шостого та сьомого знімальних павільйонів. На місці виникла пожежа, яку вже ліквідували. Люди внаслідок атаки не постраждали. Наразі фахівці обстежують пошкоджені будівлі та оцінюють завдані збитки.

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— Росія вкотре атакує українську культуру та нашу кінематографічну спадщину. Кіностудія Довженка вже зазнавала серйозних руйнувань унаслідок російських ударів, і сьогодні ворог знову пошкодив її павільйони. Це простір, де створювали українське кіно, працювали покоління наших митців і зберігається важлива частина історії українського кінематографа, — зазначила віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна.

Нагадаємо, що кіностудія Довженка вже потрапляла під російський удар 2 та 15 червня 2026 року.

Тоді два ракетні влучання пошкодили 18 будівель, інженерні мережі та об’єкти культурної спадщини на території кіностудії.

Серед пошкоджених об’єктів були Головний знімальний павільйон 1927–1928 років, адміністративний та лабораторний корпуси, Щорсівський корпус — Музей кінофабрики, службові корпуси, цехи комбінованих зйомок, їдальня, електростанція, фільмотека, гуртожиток та інші споруди.

Частина з них має статус пам’яток історії науки і техніки національного та місцевого значення.

Найбільших втрат кіностудія тоді зазнала через пряме влучання в костюмний цех, де зберігалася одна з найбільших в Україні колекцій сценічного та кінематографічного вбрання.

Після червневих атак на території кіностудії розпочали першочергові аварійно-відновлювальні роботи. Вони мали захистити пошкоджені приміщення від подальшого руйнування та створити умови для відновлення виробничої діяльності.

За даними Мінкульту, станом на кінець вересня 2026 року внаслідок російської агресії постраждав 2 161 об’єкт культурної спадщини та 2 665 закладів культури.

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