Кіностудія Довженка в Києві горить після обстрілу: знищено найбільшу колекцію костюмів
Під час нічних вибухів у Києві кіностудія Довженка стала однією з цілей ворожих ударів по столиці.
Цей факт 15 червня підтвердила міністерка культури України Тетяна Бережна.
Вибухи в Києві: кіностудія Довженка постраждала під час обстрілу
— Ще один надзвичайно важкий злочин росіян проти української культури. Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві. Одну з найстаріших кіностудій України, — зазначила Тетяна Бережна.
На кіностудії Довженка вибухи спричинили пожежу.
Унаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. На кіностудії Довженка було близько 100 тис. костюмів і 3 млн одиниць різноманітного одягу.
Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії.
На місці працюють рятувальні та екстрені служби, тривають заходи з ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки.
Росія, наголошує міністерка, продовжує цілеспрямовано атакувати не лише цивільну інфраструктуру та мирних людей, а й культурні інституції, які зберігають українську ідентичність, пам’ять та історію.
Знищення культурних осередків, переконана Тетяна Бережна, є спробою завдати удару по пам’яті, історії та самобутності українського народу.
Наразі відомо, що під час вибухів у Києві сьогодні, 15 червня, армія РФ атакувала майже всі райони столиці. Аварійно-рятувальні служби працюють майже на 50 локаціях.
Крім кіностудії Довженка, пошкоджено Успенський собор на території Києво-Печерської Лаври.
За попередніми даними, під час вибухів у Києві загинули чотири людини, ще 23 постраждали, зокрема одна дитина.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 573-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.