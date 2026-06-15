Під час нічних вибухів у Києві кіностудія Довженка стала однією з цілей ворожих ударів по столиці.

Цей факт 15 червня підтвердила міністерка культури України Тетяна Бережна.

Вибухи в Києві: кіностудія Довженка постраждала під час обстрілу

— Ще один надзвичайно важкий злочин росіян проти української культури. Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві. Одну з найстаріших кіностудій України, — зазначила Тетяна Бережна.

На кіностудії Довженка вибухи спричинили пожежу.

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Унаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. На кіностудії Довженка було близько 100 тис. костюмів і 3 млн одиниць різноманітного одягу.

Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії.

На місці працюють рятувальні та екстрені служби, тривають заходи з ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки.

Росія, наголошує міністерка, продовжує цілеспрямовано атакувати не лише цивільну інфраструктуру та мирних людей, а й культурні інституції, які зберігають українську ідентичність, пам’ять та історію.

Знищення культурних осередків, переконана Тетяна Бережна, є спробою завдати удару по пам’яті, історії та самобутності українського народу.

Наразі відомо, що під час вибухів у Києві сьогодні, 15 червня, армія РФ атакувала майже всі райони столиці. Аварійно-рятувальні служби працюють майже на 50 локаціях.

Крім кіностудії Довженка, пошкоджено Успенський собор на території Києво-Печерської Лаври.

За попередніми даними, під час вибухів у Києві загинули чотири людини, ще 23 постраждали, зокрема одна дитина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 573-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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