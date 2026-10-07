Вибухи у Дніпрі 7 жовтня: ворог атакував промислове підприємство
Вибухи у Дніпрі прогриміли під час ранкової атаки РФ на регіони України.
Про наслідки атаки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Вибухи у Дніпрі 7 жовтня: що відомо
За словами Ганжі, під час вибухів у Дніпрі ворог завдав удару по промисловому підприємству міста.
Інформація про постраждалих наразі уточнюється.
На момент публікації новини повітряна тривога на Дніпропетровщині досі тривала. Жителів закликали перебувати у безпечних місцях до відбою.
Остаточні наслідки вибухів у Дніпрі 7 жовтня уточнюються.
Нагадаємо, що зранку 7 жовтня російські війська атакували Київ.
Наслідки зафіксували в Оболонському, Подільському, Дарницькому та Шевченківському районах столиці.
Пошкоджень зазнали нежитлова забудова, складське приміщення та територія гаражного кооперативу. У Дарницькому районі загинули двоє людей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 687-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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