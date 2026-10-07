Вибухи у Дніпрі прогриміли під час ранкової атаки РФ на регіони України.

Про наслідки атаки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За словами Ганжі, під час вибухів у Дніпрі ворог завдав удару по промисловому підприємству міста.

Зараз дивляться

Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

На момент публікації новини повітряна тривога на Дніпропетровщині досі тривала. Жителів закликали перебувати у безпечних місцях до відбою.

Остаточні наслідки вибухів у Дніпрі 7 жовтня уточнюються.

Нагадаємо, що зранку 7 жовтня російські війська атакували Київ.

Наслідки зафіксували в Оболонському, Подільському, Дарницькому та Шевченківському районах столиці.

Пошкоджень зазнали нежитлова забудова, складське приміщення та територія гаражного кооперативу. У Дарницькому районі загинули двоє людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 687-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.