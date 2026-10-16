Росія атакувала Вінницю – реактивний БпЛА над Вінницею був зафіксований у районі Електромережі.

Вибухи у Вінниці 16 жовтня: що відомо

Як повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов, масована атака на регіон триває.

У місті чути вибухи.

Зараз дивляться

– Залишайтесь в безпечних місцях, нічого не фотографуйте, не знімайте та не публікуйте в соцмережах. Не допомагайте ворогу. Більше інформації згодом, – написав він.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ поперджали про реактивний БпЛА над Вінницею в районі Електромережі.

Нагадаємо, що 12 жовтня під час повітряної тривоги пролунав вибух у Вінниці – сталося влучання в цивільний об’єкт.

Під удар потрапив виробничий комплекс Roshen.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 696-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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