Вибухи у Вінниці 16 жовтня: реактивний БпЛА летів у районі Електромережі
Росія атакувала Вінницю – реактивний БпЛА над Вінницею був зафіксований у районі Електромережі.
Вибухи у Вінниці 16 жовтня: що відомо
Як повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов, масована атака на регіон триває.
У місті чути вибухи.
– Залишайтесь в безпечних місцях, нічого не фотографуйте, не знімайте та не публікуйте в соцмережах. Не допомагайте ворогу. Більше інформації згодом, – написав він.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ поперджали про реактивний БпЛА над Вінницею в районі Електромережі.
Нагадаємо, що 12 жовтня під час повітряної тривоги пролунав вибух у Вінниці – сталося влучання в цивільний об’єкт.
Під удар потрапив виробничий комплекс Roshen.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 696-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.