В Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие в Соломенском районе. Автомобиль на полной скорости столкнулся с маршрутным автобусом, после чего въехал в остановку с людьми. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.

Обновлено в 10:24. Об этом сообщает Полиция Киева.

ДТП в Киеве 19 августа: что известно

По предварительным данным, около 8:50 утра 23-летний водитель автомобиля Volkswagen на полной скорости столкнулся с маршрутным автобусом, после чего въехал в остановку с людьми в Соломенском районе Киева.

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В полиции рассказали, что в результате ДТП на Чоколовском бульваре погибли две женщины. Еще четыре человека с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы.

Правоохранители проверили водителя на приборе Драгер. По данным полиции, он был трезв. Водителя задержали на месте.

ДТП у Києві: двоє людей загинули, четверо постраждали Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський повідомив про ДТП у Солом’янському районі Києва, внаслідок якої двоє людей загинули та четверо постраждали. Один із потерпілих перебуває у важкому стані. pic.twitter.com/N216fmNhuY — МВС України (@MVS_UA) August 19, 2026

По этому факту начато уголовное производство по (ч. 3 ст. 286) Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких человек.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи.

17 августа произошло ДТП в Киеве возле Дворца Украина с участием двух автомобилей. По данным полиции, одна из машин после столкновения влетела на летнюю террасу ресторана и опрокинулась.

Кроме этого, 5 июня во время ДТП в Киеве автомобиль врезался в подземный переход, в результате чего погибли четыре человека, среди которых 12-летний Григорий Глушич, и еще трое пострадали.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал заседание СНБО по ситуации на украинских дорогах. По его мнению, необходимо усилить ответственность для тех, кто систематически нарушает ПДД.

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