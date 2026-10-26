Сьогодні, 26 жовтня, у Тернопільській області на автодорозі між селом Панасівка Скалатської громади та селом Малий Ходачків Великобірківської громади сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

ДТП на Тернопільщині 26 жовтня

Близько 08:30 відбулося зіткнення автомобіля Kia Sportage, за кермом якого була 23-річна жителька Гусятинської громади, та рейсового автобуса сполученням Тернопіль – Калагарівка.

Зараз дивляться

Встановлено, що водійка Kia Sportage виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася із маршруткою.

Внаслідок ДТП водійка Kia Sportage загинула на місці.

В автобусі перебували 15 осіб. Травми різного ступеня тяжкості отримали водій автобуса та восьмеро пасажирів, серед яких — один неповнолітній.

На місці ДТП працюють слідчі поліції.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.