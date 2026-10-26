На Тернопільщині Kia зіткнулася з рейсовим автобусом: є загибла та постраждалі
- ДТП сталася близько 08:30 між селами Панасівка та Малий Ходачків.
- Водійка Kia Sportage виїхала на зустрічну смугу.
- Травми отримали водій автобуса та пасажири.
Сьогодні, 26 жовтня, у Тернопільській області на автодорозі між селом Панасівка Скалатської громади та селом Малий Ходачків Великобірківської громади сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє поліція Тернопільської області.
ДТП на Тернопільщині 26 жовтня
Близько 08:30 відбулося зіткнення автомобіля Kia Sportage, за кермом якого була 23-річна жителька Гусятинської громади, та рейсового автобуса сполученням Тернопіль – Калагарівка.
Встановлено, що водійка Kia Sportage виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася із маршруткою.
Внаслідок ДТП водійка Kia Sportage загинула на місці.
В автобусі перебували 15 осіб. Травми різного ступеня тяжкості отримали водій автобуса та восьмеро пасажирів, серед яких — один неповнолітній.
На місці ДТП працюють слідчі поліції.