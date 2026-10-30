РФ атаковала предприятие в Сумской области: погибла женщина, восемь пострадали
- Россияне ударили дронами по гражданскому предприятию в Сумской области.
- Есть погибшие и раненые.
- На месте работают спасатели и медики.
Сегодня, 30 октября, россияне целенаправленно атаковали ударными беспилотниками гражданское предприятие в Шосткинской общине Сумской области.
Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Атака на Сумщину 30 октября: что известно
По словам Григорова, удар по предприятию пришелся как раз в тот момент, когда там работали люди.
В результате атаки погибла 43-летняя женщина. Известно о восьми пострадавших. Один человек в тяжелом состоянии. Медики оказывают раненым помощь.
На месте работают спасатели ГСЧС, продолжается ликвидация последствий атаки. Информация о масштабах разрушений уточняется.
По словам Григорова, во время этой атаки силы противовоздушной обороны уничтожили часть вражеских дронов. В то же время угроза повторных ударов сохраняется.
Сегодня утром россияне ударили по Чернигову. В результате удара на территории предприятия возник пожар.
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Фото: Сумская ОВА