Сегодня, 30 октября, россияне целенаправленно атаковали ударными беспилотниками гражданское предприятие в Шосткинской общине Сумской области.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Атака на Сумщину 30 октября: что известно

По словам Григорова, удар по предприятию пришелся как раз в тот момент, когда там работали люди.

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В результате атаки погибла 43-летняя женщина. Известно о восьми пострадавших. Один человек в тяжелом состоянии. Медики оказывают раненым помощь.

На месте работают спасатели ГСЧС, продолжается ликвидация последствий атаки. Информация о масштабах разрушений уточняется.

По словам Григорова, во время этой атаки силы противовоздушной обороны уничтожили часть вражеских дронов. В то же время угроза повторных ударов сохраняется.

Сегодня утром россияне ударили по Чернигову. В результате удара на территории предприятия возник пожар.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 710-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ОВА

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