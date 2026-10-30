Взрывы в Киеве прогремели поздно вечером в пятницу. Зафиксировано попадание реактивного дрона в объект критической инфраструктуры. В результате атаки РФ в нескольких районах пропал свет, есть проблемы с водоснабжением.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко 30 октября.

Взрывы в Киеве 30 октября: какие последствия

— Попадание в объект критической инфраструктуры, — отметил городской глава.

По его словам, из-за обесточивания в результате удара РФ по нескольким объектам критической инфраструктуры в столице упало давление в системе водоснабжения, и сейчас наблюдаются перебои в ее работе. Энергетики работают над восстановлением.

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В ДТЭК уточнили, что в результате вражеской атаки на объект энергетики часть Оболонского, Дарницкого, Деснянского и Подольского районов осталась без света. Графики отключений в этих районах сейчас не действуют.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о реактивных беспилотниках, которые движутся с севера в сторону Киева.

В 22:20 КГГА заявила о желтом уровне тревоги и дроновой опасности в столице.

Напомним, атака на Киев началась вечером 29 октября и продолжалась в течение ночи 30 октября. Враг ударил по столице баллистическими ракетами и дронами.

Больше всего повреждений зафиксировали в Днепровском и Дарницком районах столицы.

В Днепровском районе повреждены восемь многоэтажек, автозаправочная станция, ресторан, склады, здание стоматологической клиники и автомобили. Из-за падения обломков возник пожар в одноэтажном здании, который спасатели ликвидировали.

В Дарницком районе зафиксировано возгорание на территории нежилой застройки. Горели складское здание, мусор, древесина и кровля заброшенного сооружения. Все пожары потушили.

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