РФ продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Только за ночь российские войска выпустили по Украине 17 баллистических ракет, в течение дня нанесли повторные удары по Днепру.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении 30 октября.

РФ не сделала ни одного шага для деэскалации в энергетике

По словам Зеленского, энергетики и спасатели работают над ликвидацией последствий российских атак и восстановлением электроснабжения в Днепре, Киеве и области, а также в других регионах Украины.

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Президент отметил, что враг продолжает операцию против украинской электрогенерации, сетей и энергетических соединений. Значительную часть ударных беспилотников удается сбивать.

— Сложнее с баллистикой. За эту ночь было 17 баллистических ракет. Непростой вызов, и особенно – когда такой дефицит Пэтриотов. Я благодарен каждому и каждой в ремонтных бригадах, благодарен всем, кто привлечен к восстановительным работам, — подчеркнул глава государства.

Зеленский рассказал о повторных ударах по Днепру. По его словам, в течение дня российские войска снова атаковали энергетические объекты и железнодорожный вокзал. Из-за повреждений ввели дополнительные экстренные отключения электроэнергии.

Также президент сообщил о российском баллистическом ударе по Кременчугу Полтавской области. Целью стала нефтеперерабатывающая инфраструктура.

Глава государства подчеркнул, что Россия не сделала ни одного шага к деэскалации в энергетической сфере, поэтому Украина продолжит отвечать на российские атаки.

Украина увеличит подразделения для дипстрайков

Президент сообщил о новых решениях по расширению подразделений Службы внешней разведки и Службы безопасности Украины, которые выполняют задачи по нанесению дальнобойных ударов по территории России.

— Украинская дальнобойность – это наша долгосрочная гарантия безопасности, наша гарантия того, что независимость нашего государства есть и будет. Мы развиваем это направление, — подчеркнул президент.

По словам главы государства, Украина продолжает переговоры с партнерами по усилению противовоздушной обороны и обеспечению боеприпасами для истребителей F-16. В ближайшее время готовятся новые решения в этих направлениях.

Зеленский анонсировал важные переговоры в Турции и выразил надежду, что в ноябре удастся перейти к форматам дипломатического взаимодействия, которые обсуждаются уже длительное время.

Гуманитарная миссия в Олешках продолжается

Президент также сообщил, что гуманитарная миссия в Олешках Херсонской области продолжается. По его словам, украинские граждане уже направляются домой.

К операции привлечены украинские службы и Силы обороны, которые помогают спасти как можно больше людей.

Зеленский добавил, что в Херсоне наступила тишина, которая была очень нужна его жителям.

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