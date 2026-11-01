В воскресенье, 1 ноября 2026 года, российские войска атаковали Черновицкую область тремя беспилотниками.

Как сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Осипенко, в результате удара в Черновцах пострадал мужчина, также зафиксировано повреждение гражданского здания.

Атака на Черновцы 1 ноября 2026: что известно

Два вражеских дрона попали в административное помещение в Черновцах, что повлекло разрушение.

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В результате атаки 67-летний мужчина получил осколочные ранения. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, после чего его доставили в больницу.

На месте падения обломков вспыхнул пожар. В настоящее время экстренные службы работают над ликвидацией последствий российского удара.

Еще один российский беспилотник сбили мобильные огневые группы недалеко от Черновцов. В месте его уничтожения обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, что в ночь на 1 ноября 2026 года российские войска атаковали Волынскую область десятью ударными беспилотниками типа Shahed.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 712-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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