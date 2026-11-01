Атака на Черновцы: дроны попали в административное помещение, есть пострадавший
В воскресенье, 1 ноября 2026 года, российские войска атаковали Черновицкую область тремя беспилотниками.
Как сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Осипенко, в результате удара в Черновцах пострадал мужчина, также зафиксировано повреждение гражданского здания.
Атака на Черновцы 1 ноября 2026: что известно
Два вражеских дрона попали в административное помещение в Черновцах, что повлекло разрушение.
В результате атаки 67-летний мужчина получил осколочные ранения. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, после чего его доставили в больницу.
На месте падения обломков вспыхнул пожар. В настоящее время экстренные службы работают над ликвидацией последствий российского удара.
Еще один российский беспилотник сбили мобильные огневые группы недалеко от Черновцов. В месте его уничтожения обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним, что в ночь на 1 ноября 2026 года российские войска атаковали Волынскую область десятью ударными беспилотниками типа Shahed.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 712-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.