РФ атаковала Украину 433 беспилотниками: сколько сбила ПВО
В ночь на 1 ноября Россия совершила атаку на Украину, применив беспилотники разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 1 ноября: что известно
Начиная с 18:00 31 октября, российские войска совершили ночную атаку на Украину 433 беспилотниками разных типов.
Во время ночной атаки на Украину противник применил:
- ударные БпЛА типа Shahed, из которых 64 были реактивными;
- беспилотники типа Гербера;
- дроны-имитаторы типа Пародия.
Беспилотники запускали из районов Орла, Курска, Шаталова, Брянска и Миллерова в РФ, а также из временно оккупированного Донецка.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30 1 ноября противовоздушная оборона сбила или подавила 371 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов.
Среди уничтоженных целей — 47 реактивных Shahed.
При этом попадания российских средств воздушного нападения зафиксировали в 16 местах. Еще в 14 местах упали обломки сбитых целей.
В данный момент атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются более 40 ударных беспилотников. Силы обороны продолжают боевую работу.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 712-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.