В ночь на 1 ноября Россия совершила атаку на Украину, применив беспилотники разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 1 ноября: что известно

Начиная с 18:00 31 октября, российские войска совершили ночную атаку на Украину 433 беспилотниками разных типов.

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Во время ночной атаки на Украину противник применил:

ударные БпЛА типа Shahed, из которых 64 были реактивными;

беспилотники типа Гербера;

дроны-имитаторы типа Пародия.

Беспилотники запускали из районов Орла, Курска, Шаталова, Брянска и Миллерова в РФ, а также из временно оккупированного Донецка.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 1 ноября противовоздушная оборона сбила или подавила 371 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов.

Среди уничтоженных целей — 47 реактивных Shahed.

При этом попадания российских средств воздушного нападения зафиксировали в 16 местах. Еще в 14 местах упали обломки сбитых целей.

В данный момент атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются более 40 ударных беспилотников. Силы обороны продолжают боевую работу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 712-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.