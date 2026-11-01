В Киеве снизилось давление воды из-за российской атаки: в каких районах перебои
- В четырех районах Киева 1 ноября снизилось давление воды.
- Причиной стало отключение электроэнергии на водопроводном объекте после российской атаки.
В Киеве 1 ноября возникли проблемы с водоснабжением после российской атаки на энергетическую инфраструктуру столицы.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Киевводоканал.
Проблемы с водоснабжением в Киеве 1 ноября: что известно
По информации Киевводоканала, в результате российских ударов по энергетическим объектам столицы один из водопроводных объектов остался без электропитания. Из-за этого в части города возникли перебои с водоснабжением.
Снижение давления воды зафиксировали в четырех районах Киева:
- Голосеевском;
- Святошинском;
- Соломенском;
- Шевченковском.
В Киевводоканале предупредили, что в отдельных жилых домах этих районов вода может временно пропасть совсем.
Восстановление нормального давления в сети начнется после возобновления электроснабжения на обесточенном объекте. При этом для полного восстановления водоснабжения понадобится дополнительное время.
По состоянию на 14:29 в Киеве возобновили водоснабжение правобережной части города после перебоев, вызванных отключением электроэнергии на водопроводном объекте из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру.
Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, водопроводные и канализационные насосные станции столицы уже работают в штатном режиме. Давление в водопроводных сетях правобережной части Киева стабилизировалось и соответствует нормативным показателям.
Напомним, 1 ноября в Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских обстрелов.
В компании ДТЭК сообщили, что энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, однако проведение ремонтов зависит от ситуации с безопасностью.