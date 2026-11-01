В Киеве 1 ноября возникли проблемы с водоснабжением после российской атаки на энергетическую инфраструктуру столицы.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Киевводоканал.

Проблемы с водоснабжением в Киеве 1 ноября: что известно

По информации Киевводоканала, в результате российских ударов по энергетическим объектам столицы один из водопроводных объектов остался без электропитания. Из-за этого в части города возникли перебои с водоснабжением.

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Снижение давления воды зафиксировали в четырех районах Киева:

Голосеевском;

Святошинском;

Соломенском;

Шевченковском.

В Киевводоканале предупредили, что в отдельных жилых домах этих районов вода может временно пропасть совсем.

Восстановление нормального давления в сети начнется после возобновления электроснабжения на обесточенном объекте. При этом для полного восстановления водоснабжения понадобится дополнительное время.

По состоянию на 14:29 в Киеве возобновили водоснабжение правобережной части города после перебоев, вызванных отключением электроэнергии на водопроводном объекте из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, водопроводные и канализационные насосные станции столицы уже работают в штатном режиме. Давление в водопроводных сетях правобережной части Киева стабилизировалось и соответствует нормативным показателям.

Напомним, 1 ноября в Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских обстрелов.

В компании ДТЭК сообщили, что энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, однако проведение ремонтов зависит от ситуации с безопасностью.