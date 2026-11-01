За последнюю неделю Россия запустила по Украине ударные дроны, корректируемые авиабомбы и ракеты разных типов, включая баллистические.

Об этом 1 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаках России на Украину за неделю

По словам Владимира Зеленского, за последние семь дней российские войска применили против Украины 1 940 ударных дронов, более 1 580 корректируемых авиабомб и 44 ракеты разных типов. Из общего количества ракет 36 были баллистическими.

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Президент подчеркнул, что интенсивность российских ударов остается чрезвычайно высокой. По его словам, Россия пытается воспользоваться нехваткой средств для перехвата баллистических ракет и усиливает атаки в преддверии зимы.

— Интенсивность ударов очень высокая, и россияне пытаются максимально воспользоваться нехваткой средств перехвата баллистических ракет, — отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что только в ночь на 1 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

Под ударами оказались подстанции, трансформаторы и линии электропередачи, которые обеспечивают электричеством жилые дома.

На поврежденных объектах работают ремонтные бригады, однако, по словам Зеленского, на момент его заявления сотни тысяч украинских семей оставались без света.

На фоне массированных российских атак президент подчеркнул необходимость срочного усиления украинской противовоздушной обороны, прежде всего за счет ракет для американских комплексов Patriot.

По его словам, Украина ежедневно обсуждает потребность в таких ракетах с США, европейскими странами и другими партнерами. В течение октября Соединенные Штаты и страны Европы приняли новые решения о пакетах помощи Украине, но их поставку нужно ускорить.

— Россия разрушает инфраструктуру и убивает наших людей прямо сейчас и делает ставку на баллистические ракеты этой зимой. Соответственно, решения по ПВО нужно реализовать прямо сейчас, — подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил международных партнеров, которые помогают Украине защищать воздушное пространство.

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