Применено более 3,5 тыс. дронов, КАБов и ракет: Зеленский о неделе атак на Украину
За последнюю неделю Россия запустила по Украине ударные дроны, корректируемые авиабомбы и ракеты разных типов, включая баллистические.
Об этом 1 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский об атаках России на Украину за неделю
По словам Владимира Зеленского, за последние семь дней российские войска применили против Украины 1 940 ударных дронов, более 1 580 корректируемых авиабомб и 44 ракеты разных типов. Из общего количества ракет 36 были баллистическими.
Президент подчеркнул, что интенсивность российских ударов остается чрезвычайно высокой. По его словам, Россия пытается воспользоваться нехваткой средств для перехвата баллистических ракет и усиливает атаки в преддверии зимы.
— Интенсивность ударов очень высокая, и россияне пытаются максимально воспользоваться нехваткой средств перехвата баллистических ракет, — отметил Зеленский.
Президент также сообщил, что только в ночь на 1 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.
Overnight alone, our energy infrastructure came under Russian attack in four regions: Dnipro, Vinnytsia, Zhytomyr, and Khmelnytskyi. Substations, transformers, and power lines that supply electricity to our people’s homes were targeted. Repair crews are working everywhere. As of now, hundreds of thousands of families remain without power.
Massive Russian attacks on Ukraine’s other critical infrastructure are also continuing unabated. This past week Russia has launched 1,940 attack drones, more than 1,580 guided aerial bombs, and 44 missiles of various types against Ukraine, including 36 ballistic missiles. The intensity of the strikes is extremely high, and the Russians are trying to take maximum advantage of the shortage of ballistic missile interceptors.
Every day, we communicate our need for Patriot missiles to America, Europe, and other partners who can help. And this month, the United States and European countries made new decisions on additional packages for Ukraine. But these deliveries cannot take years. Russia is destroying infrastructure and killing our people right now, and it is betting on ballistic missiles this winter. Accordingly, decisions on air defense must also be implemented now. I thank everyone who supports the defense of Ukrainian skies.
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2026
Под ударами оказались подстанции, трансформаторы и линии электропередачи, которые обеспечивают электричеством жилые дома.
На поврежденных объектах работают ремонтные бригады, однако, по словам Зеленского, на момент его заявления сотни тысяч украинских семей оставались без света.
На фоне массированных российских атак президент подчеркнул необходимость срочного усиления украинской противовоздушной обороны, прежде всего за счет ракет для американских комплексов Patriot.
По его словам, Украина ежедневно обсуждает потребность в таких ракетах с США, европейскими странами и другими партнерами. В течение октября Соединенные Штаты и страны Европы приняли новые решения о пакетах помощи Украине, но их поставку нужно ускорить.
— Россия разрушает инфраструктуру и убивает наших людей прямо сейчас и делает ставку на баллистические ракеты этой зимой. Соответственно, решения по ПВО нужно реализовать прямо сейчас, — подчеркнул Зеленский.
Президент поблагодарил международных партнеров, которые помогают Украине защищать воздушное пространство.