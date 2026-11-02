В Херсонской области российские военные начали заселяться в дома в оккупированных Олешках сразу после выезда жителей и проведения гуманитарной миссии по спасению людей.

Об этом в разговоре с журналисткой Фактов ICTV Ольгой Чайко рассказал Евгений Воронецкий, начальник отделения коммуникаций 34-й отдельной бригады морской пехоты Борисфен.

Как РФ воспользовалась режимом тишины в Олешках

По словам Воронецкого, российские военные привезли в Олешки тяжелую технику и большое количество топлива.

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— Действительно, враг воспользовался возможностью. Удивительно, если бы враг не воспользовался такой ситуацией. Мы понимаем, что это для них была за последнее время большая и единственная возможность сделать это. Из того, что завозили, из того, что нам известно и понятно: от сигарет до тяжелой техники. Весь спектр мы даже не скажем, потому что что-то завозилось под видом гуманитарного конвоя, — утверждает военный.

Он добавил, что российские оккупанты завезли в город продовольствие, беспилотники, компоненты для ремонта автомобилей и пушек.

— Выгружались стандартные белые такие строительные мешки. Что в тех мешках – мы тоже не понимаем. Мы понимаем, что 100% там была еда, большое количество топлива. Мы знаем, что 100% – это беспилотники. То есть разные виды дронов, компонентов к ним, экипажи, — уточнил он.

В Олешках оккупанты заселяются в дома жителей

По словам украинского военного, жители Олешков выходили с собственными вещами на эвакуационные автобусы и видели, как в их дома в тот же момент заезжают российские оккупанты.

Он утверждает, что якобы под видом “проверки безопасности” войска РФ обустраиваются в домах, ищут помещение с подвалами для хранения горючего и генераторов с целью подготовки к зиме.

— Насколько там много живой силы — мы посчитать не можем. У нас еще идет осень, еще есть листочки на деревьях, еще можно бегать под деревьями, хатами и крышами, и тебя там не сильно видно. Но мы знаем, что живая сила сейчас занимает более или менее обжитые дома, из которых только что выехали люди. Мы знаем напрямую от людей, что это была ротация: человек выходил из дома со своими вещами, уже ехал на эвакуацию на автобусы и видел, как в этот момент заезжают в их дом, — сказал он.

Воронецкий уточнил, что есть подтверждение этих фактов с фотографиями. По его словам, российские оккупанты говорили жителям Олешков, что они должны посмотреть, ничего ли там не забыли люди, есть ли что-то опасное в доме, чтобы он не был заминирован.

— То есть под видом благотворительных дел. Мы понимаем, что они там окапываются, ищут помещения с подвалами. Они ищут места, где можно скрыть в первую очередь топливо, чтобы сделать склад и скрыть генераторы. Потому что идет зима, листья упадут, и это все будет видно. То есть времени у них немного. Соответственно, и у нас времени немного, нам нужно успеть и хорошо поработать за эту неделю, — уточнил он.

Возросла ли угроза для людей, оставшихся в Олешках

Начальник отделения коммуникаций 34 отдельной бригады морской пехоты Борисфен заявил, что в дальнейшем жителям Олешков, оставшимся в оккупированном городе, будет нелегко зимой.

– Им и до этого было нелегко. И нам нелегко было воевать с врагом, понимая, что он бегает под домами наших людей. И сейчас это усложнится. Тем более что осталось какое-то количество маломобильных людей. На наш взгляд, будет гораздо сложнее, чем было. Почему? Мы уже не можем туда летать и снабжать людей продуктами, потому что наши дроны будут сбивать, — сказал он.

По словам Воронецкого, украинские военные не смогут больше поддержать продовольствием жителей оккупированных Олешков.

— То, что говорят, что такие миссии будут пробовать раз в месяц или раз в два месяца… Основной комментарий был от женщины из Олешков, которая сказала, что мы сейчас говорим о том, что у россиян будет возможность раз в месяц делать ротацию, заходить в наши дома и бить по гражданам на правом берегу. И с ней все согласились. Это и так понятно, но она сказала это вслух. И это очень правильное мнение, — резюмировал украинский военный.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, почему эвакуация гражданских из оккупированных Олешков в Херсон водным путем через Днепр была абсолютно невозможной. По его словам, к такому выводу пришли Силы обороны, Главное управление разведки Министерства обороны и Служба безопасности Украины.

Кроме того, Лубинец подтвердил, что во время режима тишины в Олешках провели репатриацию тел погибших украинских военных и гражданских. Омбудсмен добавил, что тела погибших, чьи родственники проживают в Украине, вернут на подконтрольную правительству территорию в рамках договоренности с Россией.

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