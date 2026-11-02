Вечером 1 ноября российские войска атаковали Васищево Харьковского района ударными беспилотниками.

Об этом сообщили представители ГСЧС в Харьковской области, Харьковской областной прокуратуры и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Атака на Васищево 1 ноября: что известно

По данным прокуратуры, российские военные атаковали поселок Васищево Безлюдовской общины около 19:25 1 ноября. Предположительно, для удара использовали реактивный беспилотник типа Герань-3.

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Один из дронов попал в крышу пятиэтажного жилого дома. В результате удара повреждены конструкции квартир и межэтажные перекрытия, а на крыше возник пожар.

На верхнем этаже дома в квартире оказались заблокированными двое жильцов. Спасателям удалось их вытащить.

По другим адресам возникли еще три очага пожаров. Горели теплицы, сено и холодильная установка на территории частного предприятия.

По информации Харьковской ОВА, в Васищево повреждены четыре многоквартирных и пять частных домов, два автомобиля, складские помещения гражданского предприятия и электросети.

По последним данным, в результате атаки на Васищево 1 ноября пострадали 12 человек, среди которых был ребенок.

Начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что ранения получили 18-летний мужчина и 48-летняя женщина. Еще девять человек, в том числе трехлетняя девочка, подверглись острой реакции на стресс.

По факту российского удара Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по статье о военных преступлениях (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 713-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.