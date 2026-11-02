Увечері 1 листопада російські війська атакували Васищеве Харківського району ударними безпілотниками.

Про це повідомили представники ДСНС у Харківській області, Харківської обласної прокуратури та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атака на Васищеве 1 листопада: що відомо

За даними прокуратури, російські військові атакували селище Васищеве Безлюдівської громади близько 19:25 1 листопада. Попередньо, для удару застосували реактивний безпілотник типу Герань-3.

Зараз дивляться

Один із дронів влучив у дах п’ятиповерхового житлового будинку. Унаслідок удару пошкоджено конструкції квартир і міжповерхове перекриття, а на покрівлі виникла пожежа.

На верхньому поверсі будинку у квартирі опинилися заблокованими двоє мешканців. Рятувальникам вдалося їх визволити.

За іншими адресами виникли ще три осередки пожеж. Горіли теплиці, сіно та холодильна установка на території приватного підприємства.

За інформацією Харківської ОВА, у Васищевому пошкоджено чотири багатоквартирні та п’ять приватних будинків, два автомобілі, складські приміщення цивільного підприємства й електромережі.

За останнім повідомленням, унаслідок атаки на Васищеве 1 листопада постраждали 12 людей, серед яких дитина.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що поранення дістали 18-річний чоловік і 48-річна жінка. Ще дев’ятеро людей, серед яких трирічна дівчинка, зазнали гострої реакції на стрес.

За фактом російського удару Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею про воєнні злочини (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 713-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.