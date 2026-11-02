Інформація про нібито незаконне утримання людей та загибель чоловіка у Петропавлівській Борщагівці на Київщині не відповідає дійсності.

Про це заявили в Національній поліції Київської області у понеділок, 2 листопада.

Сутички в Петропавлівській Борщагівці: що відомо

За даними правоохоронців, виклик надійшов від працівників приватної швидкої медичної допомоги, які повідомили про перешкоджання їм у доступі до громадянина.

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Прибувши на місце, поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також поруч зібралися місцеві жителі.

– Інформація про нібито незаконне утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності, – наголосили в Нацполіції.

Суспільне з посиланням на власну кореспондентку повідомило, що у Петропавлівській Борщагівці сталися сутички біля приватного будинку. На місці перебувають силовики, які застосовують сльозогінний газ.

У Нацполіції зазначили, що на місті події працюють керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України. Обставини події з’ясовуються.

Також громадян закликали користуватися лише офіційними джерелами інформації та не поширювати неперевірені повідомлення.

Раніше низка засобів масової інформації повідомляла, що у Петропавлівській Борщагівці озброєні чоловіки нібито утримують у підвалі близько 40 людей.

Крім того, в окремих Telegram-каналах з’явилася інформація про смерть одного з чоловіків, які нібито перебували всередині будівлі. Ці повідомлення не знайшли підтвердження.

За даними УНІАН, до приміщення, де перебували люди, пропустили лікарку та представника поліції. Приблизно через 15–20 хвилин лікарка вийшла з будівлі та повідомила, що всередині перебувають близько 25 людей.

Із будинку у Петропавлівській Борщагівці до лікарні доправляють чотирьох тяжкохворих людей.

До Петропавлівської Борщагівки прибув командувач Нацгвардії Олександр Півненко, пише УНІАН.

За його словами, чотирьох військових госпіталізували. За його словами, їх спіймали на СЗЧ. Решта чоловіків, які перебували в будівлі, – військовослужбовці НГУ.

У Національній гвардії прокоментували ситуацію щодо подій у селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині.

– Людей, які потребували медичної допомоги – забрала карета швидкої близько 2 годин тому. Діагнози чи ушкодження — ця інформація буде встановлена та надана пізніше, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо загибелі когось із учасників цих подій — не відповідає дійсності. Ситуація перебуває на етапі діалогу.

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