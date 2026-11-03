В Комышувахе Запорожской области выросло число жертв российской атаки 2 ноября. По обновленным данным, погибли 29 человек, ещё пятеро получили ранения.

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Удар по Комышувахе: выросло число погибших

Число погибших в результате российских авиаударов по поселку Комышуваха в Запорожской области выросло до 29 человек. По последним данным, еще пять человек получили ранения, а 48 числятся пропавшими без вести. Их судьба пока неизвестна.

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На месте российского удара продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели ищут людей и оценивают последствия атаки.

Напомним, что в ноябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил о массированных российских ударах по Комышувахе в Запорожской области.

По словам главы государства, российские войска сначала атаковали школу, которую использовали для гуманитарных нужд. В этом здании каждую неделю раздавали помощь местным жителям, которые оставались в посёлке.

— Чрезвычайно страшный российский удар по поселку Комышуваха в Запорожской области. С утра уже было несколько авиаударов по посёлку — по школе, которую использовали для гуманитарных нужд: там раздавали людям гуманитарную помощь, — рассказал Зеленский.

После первой серии ударов российская авиация сбросила еще девять авиабомб. По информации президента, на этот раз под удар попало укрытие, где находились люди.

Сначала Зеленский сообщил о 18 погибших и пяти раненых. Позже в ГСЧС уточнили, что число жертв возросло до 26 человек.

Среди погибших были двое спасателей и четверо полицейских. Среди пяти раненых — двое сотрудников ГСЧС.

Президент подчеркнул, что российские войска знали о гуманитарном назначении школы, поскольку помощь там регулярно получали местные жители.

Фото: Запорожская ОВА