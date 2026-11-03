У Комишувасі Запорізької області зросла кількість жертв російської атаки 2 листопада. За оновленими даними, загинули 29 людей, ще п’ятеро дістали поранення.

Про це повідомив в.о. очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Удар по Комишувасі: зросла кількість загиблих

Кількість загиблих унаслідок російських авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області зросла до 29 людей. За останніми даними, ще п’ятеро людей дістали поранення, а 48 вважаються зниклими безвісти. Їхня доля наразі невідома.

Зараз дивляться

На місці російського удару продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники шукають людей та встановлюють наслідки атаки.

Нагадаємо, що 2 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про масовані російські удари по Комишувасі Запорізької області.

За словами глави держави, російські війська спочатку атакували школу, яку використовували для гуманітарних потреб. У приміщенні щотижня видавали допомогу місцевим жителям, які залишалися в селищі.

— Надзвичайно страшний російський удар по селищу Комишуваха в Запорізькій області. Від ранку було вже кілька ударів авіабомб по селищу – по школі, яка використовувалась для гуманітарних потреб: там роздавали людям гуманітарну допомогу, — розповів Зеленський.

Після першої серії ударів російська авіація скинула ще дев’ять авіабомб. За інформацією президента, цього разу під удар потрапило укриття, де перебували люди.

Спочатку Зеленський повідомив про 18 загиблих і п’ятьох поранених. Згодом у ДСНС уточнили, що кількість жертв зросла до 26 людей.

Серед загиблих були двоє рятувальників і четверо поліцейських. Серед п’ятьох поранених — двоє працівників ДСНС.

Президент наголосив, що російські війська знали про гуманітарне призначення школи, оскільки допомогу там регулярно отримували місцеві жителі.

Фото: Запорізька ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.