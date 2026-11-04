Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили аудіозаписи розмов учасників злочинної організації, яку викрили в межах операції Карфаген.

За даними слідства, фігуранти систематично передавали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів, щоб забезпечити безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Операція Карфаген: що відомо про злочинну організацію

Як встановили детективи, організатором схеми був чоловік, який раніше неодноразово мав судимості. До протиправної діяльності він залучив чинних високопосадовців СБУ, Офісу генерального прокурора, Національної поліції, а також представників кримінального світу.

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За версією слідства, завдяки прикриттю правоохоронців учасники угруповання забезпечували діяльність шахрайських колцентрів, жертвами яких ставали українці та іноземці.

Крім того, організація була причетна до торгівлі наркотиками, нелегального виготовлення контрафактних цигарок і фальшивої іноземної валюти.

Також фігуранти організовували замовні напади, викрадення людей і завдання тілесних ушкоджень в інтересах злочинного угруповання.

За інформацією НАБУ і САП, до складу організації входили щонайменше 12 осіб.

Джерело : НАБУ

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