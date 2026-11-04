В среду, 4 ноября, детективы НАБУ проводят обыски в рамках операции Карфаген. Речь идет о расследовании деятельности преступной организации, которая, по версии следствия, обеспечивала беспрепятственную работу мошеннических колл-центров.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Операция Карфаген: НАБУ заявило о разоблачении новой схемы

НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, участники которой, по данным следствия, наладили систематическую дачу взяток высокопоставленным чиновникам правоохранительных органов за прикрытие мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

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По информации антикоррупционных органов, к деятельности группировки могли быть причастны действующие топ-чиновники СБУ, Национальной полиции, Офиса генерального прокурора и представители криминальной среды.

Обыски НАБУ 4 ноября: у кого проводят следственные действия

По данным СМИ, 4 ноября детективы НАБУ пришли с обысками к начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ Антону Кравчуку.

Также, по информации источников издания в правоохранительных органах, следственные действия проводятся в отношении первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки и первого заместителя начальника Главного управления этого департамента Александра Ковальчука.

В то же время НАБУ заявило, что один из топ-чиновников СБУ препятствовал проведению обыска, санкционированного постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда.

По сообщению бюро, чиновник угрожал детективам применением огнестрельного оружия и не пускал их на место проведения следственных действий. Кроме того, туда прибыли спецназовцы СБУ.

Источник Суспильного утверждает, что речь идет о Сергее Дуке. По словам собеседника издания, охрана чиновника угрожала детективам применением оружия, на котором были включены лазерные целеуказатели.

В НАБУ назвали такие действия недопустимыми и подчеркнули, что они препятствуют выполнению законных процессуальных обязанностей детективов.

Нацполиция и СБУ подтвердили обыски: детали

Служба безопасности Украины подтвердила проведение обысков у своих сотрудников утром 4 ноября. Следственные действия НАБУ и САП проходят в рамках ряда уголовных производств и решений суда.

— Служба безопасности выступает за объективное и беспристрастное расследование и способствует процессуальным действиям, — отметили в спецслужбе.

В Национальной полиции Украины также заверили, что способствуют проведению следственных действий НАБУ.

По решению руководства НПУ полицейских-фигурантов схемы отстранили от выполнения обязанностей на время служебного расследования.

– Призываем воздержаться от преждевременных выводов и оценок до завершения всестороннего и объективного расследования, – подчеркнули в полиции.

Что известно об операции Карфаген

Об операции Карфаген стало известно 4 сентября, когда НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, которая, по версии следствия, зарабатывала на прикрытии мошеннических колл-центров.

Организатором схемы правоохранители назвали чиновника из Офиса генерального прокурора Сергея Кропиву. Всего разоблачили пятерых участников группировки, которых подозревают в легализации более 42 млн грн, полученных преступным путем.

В рамках расследования обыски прошли не только у подозреваемых, но и в служебных помещениях и доме тогдашнего генерального прокурора Руслана Кравченко. Во время судебных заседаний также выяснилось, что Кропива делал ремонт в доме генпрокурора. Сам Кравченко отрицал причастность к коррупционной схеме.

6 сентября суд отправил Кропиву под стражу с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн. На следующий день меру пресечения избрали и 24-летней Елизавете Ивахненко, которая фигурирует в материалах НАБУ под псевдонимом Муза. По версии следствия, она помогала легализовать деньги, а на ее имя и на имена ее родственников оформляли недвижимость. Суд установил для нее залог в 20 млн грн.

На фоне расследования 8 сентября Руслан Кравченко подал заявление об отставке. Свое решение он назвал осознанным и объяснил нежеланием допустить политизацию должности генерального прокурора.

15 сентября Верховная Рада поддержала увольнение Кравченко, после чего президент подписал соответствующий указ. Впоследствии выяснилось, что бывший генпрокурор уехал за границу, объяснив это служебной командировкой.

9 октября стало известно, что после операции Карфаген из прокуратуры уволили восьмерых сотрудников. Параллельно проверяли обстоятельства выезда Кравченко из Украины.

30 октября ВАКС уменьшил залоги Кропиве, Музе и еще одному фигуранту дела, оставив их под стражей.

А уже 2 ноября Офис генпрокурора завершил служебное расследование по поводу выезда Кравченко. Проверка выявила нарушения при оформлении его командировки.