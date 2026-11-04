Взрывы в Днепре прогремели ранним утром 4 ноября.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре 4 ноября: что известно

По информации Днепропетровской ОВА, российские войска нанесли удар по одному из предприятий Днепра.

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На территории атакованного предприятия вспыхнул пожар.

На данный момент известно, что в результате взрывов в Днепре 4 ноября ранения получили двое мужчин в возрасте 38 и 57 лет.

Пострадавших доставили в больницу с осколочными ранениями. Медики оценивают состояние обоих как средней тяжести.

Окончательные последствия взрывов в Днепре 4 ноября пока устанавливаются.

Накануне, 3 ноября, российские войска массированно атаковали Днепр ракетами.

Под ударом оказались энергетическая инфраструктура, жилые дома и медицинские учреждения. В частности, были повреждены ТЭЦ и хоспис, из которого пришлось перевезти почти 50 пациентов в другие больницы.

В результате атаки повреждены 20 жилых домов, учебные и медицинские учреждения. Из-за разрушения водозабора часть жилого массива Приднепровск осталась без водоснабжения.

По последним обнародованным данным об атаке 3 ноября, погибли два человека, еще 20 получили ранения. Из них 14 находились в больницах, трое мужчин — в тяжелом состоянии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 715-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.