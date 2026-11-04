Взрывы в Днепре 4 ноября: после удара на предприятии вспыхнул пожар, есть раненые
Взрывы в Днепре прогремели ранним утром 4 ноября.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Взрывы в Днепре 4 ноября: что известно
По информации Днепропетровской ОВА, российские войска нанесли удар по одному из предприятий Днепра.
На территории атакованного предприятия вспыхнул пожар.
На данный момент известно, что в результате взрывов в Днепре 4 ноября ранения получили двое мужчин в возрасте 38 и 57 лет.
Пострадавших доставили в больницу с осколочными ранениями. Медики оценивают состояние обоих как средней тяжести.
Окончательные последствия взрывов в Днепре 4 ноября пока устанавливаются.
Накануне, 3 ноября, российские войска массированно атаковали Днепр ракетами.
Под ударом оказались энергетическая инфраструктура, жилые дома и медицинские учреждения. В частности, были повреждены ТЭЦ и хоспис, из которого пришлось перевезти почти 50 пациентов в другие больницы.
В результате атаки повреждены 20 жилых домов, учебные и медицинские учреждения. Из-за разрушения водозабора часть жилого массива Приднепровск осталась без водоснабжения.
По последним обнародованным данным об атаке 3 ноября, погибли два человека, еще 20 получили ранения. Из них 14 находились в больницах, трое мужчин — в тяжелом состоянии.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 715-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.