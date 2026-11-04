В Киеве по состоянию на утро 4 ноября частично возобновили подачу воды после перебоев, вызванных отключением электроэнергии на объектах водопроводной инфраструктуры.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Водоснабжение Киева 4 ноября: что известно

По информации КГГА, специалисты работали без перерыва всю ночь, чтобы возобновить подачу воды в дома киевлян. Сейчас водоснабжение частично восстановлено, но в некоторых районах столицы воды пока нет.

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Коммунальщики продолжают работы по повышению давления в водопроводной сети.

В районах, где водоснабжение еще не восстановлено, с 8:00 бюветные комплексы будут подключать к генераторам, чтобы жители могли набрать воды.

Найти ближайший бювет с возможностью подключения к генератору можно на интерактивной карте КП Киевводфонд. Карта обновлена по состоянию на 4 ноября 2026 года.

Кроме того, информацию о бюветах, подключенных к генераторам, публикуют на официальных информационных ресурсах районных государственных администраций Киева.

Напомним, что 3 ноября в Киеве предупредили о возможных перебоях с водоснабжением из-за отключения электричества на основных объектах Киевводоканала в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В КГГА объясняли, что даже после возобновления электроснабжения для запуска оборудования, наполнения водопроводных сетей и стабилизации давления потребуется дополнительное время.