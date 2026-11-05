РФ атаковала логистическую инфраструктуру в Бучанском районе: есть пострадавший
- РФ атаковала логистическую инфраструктуру в Бучанском районе Киевской области.
- В результате обстрела вспыхнул пожар.
- Спасатели локализовали возгорание.
Ночью россияне атаковали логистическую инфраструктуру в Бучанском районе Киевской области.
Об этом сообщают в ГСЧС и руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко.
Атака на Бучанский район
В результате обстрела вспыхнул пожар. На месте работают спасатели Бучанского и других районов области. Привлечены дополнительные силы.
По состоянию на утро пожар удалось локализовать. В настоящее время спасатели проливают очаги горения и разбирают конструкции.
Ранение получил мужчина 1978 года рождения. У него резаная рана правого бедра. Медики предоставили ему помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался.
Также взрывной волной поврежден автомобиль.
Напомним, что сегодня ночью прогремели взрывы в Днепре и городе Самар на Днепропетровщине. Есть повреждения жилых домов. Также произошел пожар на объектах критической инфраструктуры.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 716-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.