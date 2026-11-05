Ночью россияне атаковали логистическую инфраструктуру в Бучанском районе Киевской области.

Об этом сообщают в ГСЧС и руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Атака на Бучанский район

В результате обстрела вспыхнул пожар. На месте работают спасатели Бучанского и других районов области. Привлечены дополнительные силы.

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По состоянию на утро пожар удалось локализовать. В настоящее время спасатели проливают очаги горения и разбирают конструкции.

Ранение получил мужчина 1978 года рождения. У него резаная рана правого бедра. Медики предоставили ему помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался.

Также взрывной волной поврежден автомобиль.

Напомним, что сегодня ночью прогремели взрывы в Днепре и городе Самар на Днепропетровщине. Есть повреждения жилых домов. Также произошел пожар на объектах критической инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 716-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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