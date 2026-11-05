Марта Бондаренко, редактор ленты
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Взрывы в Днепре: горят объекты инфраструктуры, ранены три человека
Ночью раздались взрывы в Днепре и Самаре.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Взрывы в Днепре 5 ноября
В результате атаки вражеских беспилотников на Днепр три человека получили ранения.
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В Днепре загорелась крыша частного дома и гаражи. Ранены три человека.
Также произошел пожар на объектах критической инфраструктуры.
На местах ударов работают экстренные службы.
Ночью силы противовоздушной обороны в небе над Днепропетровщиной сбили 30 российских дронов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 716-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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