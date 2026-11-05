Ночью раздались взрывы в Днепре и Самаре.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре 5 ноября

В результате атаки вражеских беспилотников на Днепр три человека получили ранения.

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В Днепре загорелась крыша частного дома и гаражи. Ранены три человека.

Также произошел пожар на объектах критической инфраструктуры.

На местах ударов работают экстренные службы.

Ночью силы противовоздушной обороны в небе над Днепропетровщиной сбили 30 российских дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 716-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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