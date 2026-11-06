В результате взрывов в Каменском Днепропетровской области пострадала 60-летняя женщина.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Взрывы в Каменском 6 ноября: что известно

По информации главы ОВА, в результате российского удара поврежден спортивный комплекс. В здании вспыхнул пожар.

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Также известно об одной пострадавшей — 60-летней женщине. По словам Александра Ганжи, у нее острая реакция на стресс.

Сейчас уточняют все последствия взрывов в Каменском 6 ноября.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 717-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА