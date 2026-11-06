Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Взрывы в Каменском 6 ноября: РФ ударила по спорткомплексу, есть пострадавшая
В результате взрывов в Каменском Днепропетровской области пострадала 60-летняя женщина.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Взрывы в Каменском 6 ноября: что известно
По информации главы ОВА, в результате российского удара поврежден спортивный комплекс. В здании вспыхнул пожар.
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Также известно об одной пострадавшей — 60-летней женщине. По словам Александра Ганжи, у нее острая реакция на стресс.
Сейчас уточняют все последствия взрывов в Каменском 6 ноября.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 717-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА
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