Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Вибухи у Кам’янському 6 листопада: РФ вдарила по спорткомплексу, є постраждала
Унаслідок вибухів у Кам’янському Дніпропетровської області постраждала 60-річна жінка.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Вибухи у Кам’янському 6 листопада: що відомо
За інформацією очільника ОВА, внаслідок російського удару пошкоджено спортивний комплекс. У будівлі спалахнула пожежа.
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Також відомо про одну постраждалу — 60-річну жінку. За словами Олександра Ганжі, у неї гостра реакція на стрес.
Наразі усі наслідки вибухів у Кам’янському 6 листопада уточнюють.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 717-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Дніпропетровська ОВА
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