Унаслідок вибухів у Кам’янському Дніпропетровської області постраждала 60-річна жінка.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибухи у Кам’янському 6 листопада: що відомо

За інформацією очільника ОВА, внаслідок російського удару пошкоджено спортивний комплекс. У будівлі спалахнула пожежа.

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Також відомо про одну постраждалу — 60-річну жінку. За словами Олександра Ганжі, у неї гостра реакція на стрес.

Наразі усі наслідки вибухів у Кам’янському 6 листопада уточнюють.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 717-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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