В течение ночи 7 ноября российские оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Также под ударом оказались рынок и пожарная часть.

Об этом сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

Атака на Винницкую область сегодня, 7 ноября: последствия

По данным ОВА, из-за повреждений энергетических объектов в регионе возникают перебои со светом. Энергетики работают над возобновлением энергоснабжения.

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Кроме того, враг бил по гражданской инфраструктуре области. Как уточнили в ГСЧС Украины, повреждено здание пожарной части и техника спасателей.

Личный состав подразделения ГСЧС в момент атаки находился в укрытии. К счастью, никто из спасателей не пострадал.

Под ударом оказалась и территория рынка: огнем уничтожены частные автомобили и торговый киоск. В зданиях вокруг выбиты окна.

В результате атаки на Винницкую область травмирован один человек: пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Виннице возможны перебои в работе электротранспорта 7 ноября

В самой Виннице местные власти предупредили о нестабильной ситуации в энергосистеме из-за российской атаки.

Поэтому сегодня возможны перебои в работе, задержки и изменения в расписании движения электротранспорта. На маршруты вышли больше автобусов и маршрутных такси.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 718-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник фото: Винницкая ОВА

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