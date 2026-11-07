Ночная атака на Винницкую область: под ударом были энергообъекты, рынок и пожарная часть
В течение ночи 7 ноября российские оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Также под ударом оказались рынок и пожарная часть.
Об этом сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.
Атака на Винницкую область сегодня, 7 ноября: последствия
По данным ОВА, из-за повреждений энергетических объектов в регионе возникают перебои со светом. Энергетики работают над возобновлением энергоснабжения.
Кроме того, враг бил по гражданской инфраструктуре области. Как уточнили в ГСЧС Украины, повреждено здание пожарной части и техника спасателей.
Личный состав подразделения ГСЧС в момент атаки находился в укрытии. К счастью, никто из спасателей не пострадал.
Под ударом оказалась и территория рынка: огнем уничтожены частные автомобили и торговый киоск. В зданиях вокруг выбиты окна.
В результате атаки на Винницкую область травмирован один человек: пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.
В Виннице возможны перебои в работе электротранспорта 7 ноября
В самой Виннице местные власти предупредили о нестабильной ситуации в энергосистеме из-за российской атаки.
Поэтому сегодня возможны перебои в работе, задержки и изменения в расписании движения электротранспорта. На маршруты вышли больше автобусов и маршрутных такси.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 718-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник фото: Винницкая ОВА