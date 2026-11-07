В ночь на 7 ноября российские оккупанты ударили по энергетике Украины. Под атакой были подстанции, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными областями Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Атака на подстанции, соединяющие АЭС с Киевом: что известно

По словам главы государства, враг совершил комбинированную атаку, применив 172 дрона и 36 баллистических ракет. Все ракеты летели на Киев и Киевскую область.

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Главная цель российского удара – энергетика.

— В Киевской области был удар по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины, — подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что также повреждены подстанции в ряде других регионов Украины: в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Так, в Киеве наблюдается сложная ситуация с поставками электричества, воды и тепла. Кроме того, в столице повреждены жилые дома и Северный мост, частично разрушен детсад.

Кроме того, еще 12 регионов находились под российскими ударами.

В данный момент известно о девяти пострадавших, среди них один ребенок.

В настоящее время, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются ремонтные и спасательные работы.

Новость дополняется…

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 718-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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