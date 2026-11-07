РФ ударила по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом
В ночь на 7 ноября российские оккупанты ударили по энергетике Украины. Под атакой были подстанции, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными областями Украины.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Атака на подстанции, соединяющие АЭС с Киевом: что известно
По словам главы государства, враг совершил комбинированную атаку, применив 172 дрона и 36 баллистических ракет. Все ракеты летели на Киев и Киевскую область.
Главная цель российского удара – энергетика.
— В Киевской области был удар по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины, — подчеркнул Зеленский.
Он уточнил, что также повреждены подстанции в ряде других регионов Украины: в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Так, в Киеве наблюдается сложная ситуация с поставками электричества, воды и тепла. Кроме того, в столице повреждены жилые дома и Северный мост, частично разрушен детсад.
Кроме того, еще 12 регионов находились под российскими ударами.
В данный момент известно о девяти пострадавших, среди них один ребенок.
В настоящее время, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются ремонтные и спасательные работы.
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