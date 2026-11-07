В ночь на 7 ноября российские войска нанесли удар беспилотниками по Павлограду и другим общинам Днепропетровской области. В результате атаки ранения получили три человека, среди которых 11-летняя девочка. Зафиксированы повреждения жилищного сектора, предприятия и инфраструктуры.

Об этом сообщает руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Взрывы в Павлограде 7 ноября: какие последствия

В Павлограде беспилотники попали по гражданским объектам, вызвав несколько пожаров.

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По информации руководителя ОВА, в городе повреждены пятиэтажные и другие многоквартирные дома, местное предприятие, хозяйственные постройки и автомобили.

В результате попаданий и падения обломков пострадали трое жителей пятиэтажки. По уточненным данным, 32-летнего мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести, где медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь. Еще двое пострадавших — это 38-летняя женщина и 11-летняя девочка, которые будут лечиться амбулаторно.

Силам противовоздушной обороны этой ночью удалось уничтожить 12 вражеских БпЛА в небе над Днепропетровской областью.

Обстрелы других районов Днепропетровщины

Кроме Павлограда, под вражескими ударами оказались другие территории региона.

В частности, в Новоалександровской и Николаевской общинах получила повреждения инфраструктура.

Кроме этого, армия РФ обстреляла районный центр (Никополь), а также Марганецкую, Красногригорьевскую и Мировскую общины. Поврежден частный дом и инфраструктурные объекты.

Также на Криворожье в Новопольской общине российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры. На местах попаданий работают соответствующие службы для ликвидации последствий и оказания помощи населению.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 718-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

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