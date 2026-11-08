Ходил с ней по микрорайону: в Хмельницком в руках мужчины взорвалась граната
- В Хмельницком 8 ноября произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.
- По предварительной информации полиции, инцидент произошел в микрорайоне Раково и был связан с детонацией боеприпаса.
- Правоохранители оказали пострадавшему первую помощь и начали выяснять обстоятельства происшествия.
В Хмельницком 8 ноября мужчина получил ранения в результате взрыва гранаты, которую держал в руке.
Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.
В Хмельницком мужчина получил ранение гранатой
По информации правоохранителей, около 15:20 поступило сообщение о мужчине с гранатой в микрорайоне Раково.
По предварительным данным, боеприпас сдетонировал прямо в его руке. В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения.
Прибывшие на место происшествия полицейские оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь.
Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства и причины инцидента.
К слову, 12 октября в Кропивницком мужчина во время общения с полицейскими бросил в сторону стражей порядка гранаты и начал стрелять из автоматического оружия.
Также в апреле в Запорожье в одной из квартир многоквартирного дома произошел взрыв гранаты. Известно, что ее в помещение принес сосед.
В результате детонации боеприпаса погибла женщина.