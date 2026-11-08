В Хмельницком 8 ноября мужчина получил ранения в результате взрыва гранаты, которую держал в руке.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

В Хмельницком мужчина получил ранение гранатой

По информации правоохранителей, около 15:20 поступило сообщение о мужчине с гранатой в микрорайоне Раково.

Сейчас смотрят

По предварительным данным, боеприпас сдетонировал прямо в его руке. В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения.

Прибывшие на место происшествия полицейские оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь.

Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства и причины инцидента.

К слову, 12 октября в Кропивницком мужчина во время общения с полицейскими бросил в сторону стражей порядка гранаты и начал стрелять из автоматического оружия.

Также в апреле в Запорожье в одной из квартир многоквартирного дома произошел взрыв гранаты. Известно, что ее в помещение принес сосед.

В результате детонации боеприпаса погибла женщина.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.