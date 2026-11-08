У Хмельницькому 8 листопада чоловік зазнав поранень унаслідок вибуху гранати, яку тримав у руці.

Про це повідомили в поліції Хмельницької області.

У Хмельницькому чоловік отримав поранення гранатою

За інформацією правоохоронців, близько 15:20 надійшло повідомлення про чоловіка з гранатою в мікрорайоні Ракове.

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За попередніми даними, боєприпас здетонував просто в його руці. Внаслідок вибуху чоловік дістав тілесні ушкодження.

Поліцейські, які прибули на місце події, надали постраждалому першу домедичну допомогу.

Наразі слідчо-оперативна група з’ясовує всі обставини та причини інциденту.

До речі, 12 жовтня у Кропивницькому чоловік під час спілкування з поліціянтами кинув у бік правоохоронців гранати та почав стріляти з автоматичної зброї.

Також у квітні у Запоріжжі в одній із квартир багатоквартирного будинку стався вибух гранати. Відомо, що її у помешкання приніс сусід.

Внаслідок детонації боєприпасу загинула жінка.

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