Ходив з нею по мікрорайону: у Хмельницькому у руках чоловіка вибухнула граната
- У Хмельницькому 8 листопада стався вибух, унаслідок якого постраждав чоловік.
- За попередньою інформацією поліції, інцидент трапився в мікрорайоні Ракове та був пов'язаний із детонацією боєприпасу.
- Правоохоронці надали постраждалому першу допомогу та розпочали встановлення обставин події.
У Хмельницькому 8 листопада чоловік зазнав поранень унаслідок вибуху гранати, яку тримав у руці.
Про це повідомили в поліції Хмельницької області.
У Хмельницькому чоловік отримав поранення гранатою
За інформацією правоохоронців, близько 15:20 надійшло повідомлення про чоловіка з гранатою в мікрорайоні Ракове.
За попередніми даними, боєприпас здетонував просто в його руці. Внаслідок вибуху чоловік дістав тілесні ушкодження.
Поліцейські, які прибули на місце події, надали постраждалому першу домедичну допомогу.
Наразі слідчо-оперативна група з’ясовує всі обставини та причини інциденту.
До речі, 12 жовтня у Кропивницькому чоловік під час спілкування з поліціянтами кинув у бік правоохоронців гранати та почав стріляти з автоматичної зброї.
Також у квітні у Запоріжжі в одній із квартир багатоквартирного будинку стався вибух гранати. Відомо, що її у помешкання приніс сусід.
Внаслідок детонації боєприпасу загинула жінка.