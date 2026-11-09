Трое работников Укрэнерго получили травмы во время атаки на Сумы 9 ноября.

Об этом сообщили начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров и представители Укрэнерго.

Атака на Сумы 9 ноября: что известно

В ночь на 9 ноября российские войска обстреляли Сумы. В результате удара загорелся частный жилой дом.

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Пожар ликвидировали прибывшие на место происшествия спасатели.

При этом уже утром город подвергся еще одной российской атаке. Российский FPV-дрон прицельно атаковал автомобиль, в котором находились сотрудники Укрэнерго.

В результате удара трое энергетиков получили ранения. Всех пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

По информации главы Сумской ОВА Олега Григорова, один из сотрудников Укрэнерго получил тяжелые травмы. Сейчас его оперируют.

Окончательные последствия атаки на Сумы 9 ноября устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 720-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Укрэнерго