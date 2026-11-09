РФ атаковала автомобиль энергетиков в Сумах: ранены трое работников
Трое работников Укрэнерго получили травмы во время атаки на Сумы 9 ноября.
Об этом сообщили начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров и представители Укрэнерго.
Атака на Сумы 9 ноября: что известно
В ночь на 9 ноября российские войска обстреляли Сумы. В результате удара загорелся частный жилой дом.
Пожар ликвидировали прибывшие на место происшествия спасатели.
При этом уже утром город подвергся еще одной российской атаке. Российский FPV-дрон прицельно атаковал автомобиль, в котором находились сотрудники Укрэнерго.
В результате удара трое энергетиков получили ранения. Всех пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
По информации главы Сумской ОВА Олега Григорова, один из сотрудников Укрэнерго получил тяжелые травмы. Сейчас его оперируют.
Окончательные последствия атаки на Сумы 9 ноября устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 720-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Укрэнерго