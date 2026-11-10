Атака на Переяслав: поврежден дом для людей, нуждающихся в социальной поддержке
В результате вечерней российской атаки на Переяслав Киевской области поврежден дом коммунальной собственности, где проживают люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.
Атака на Переяслав 10 ноября: что известно о последствиях
Во время атаки на Переяслав было повреждено дом коммунальной собственности, в котором проживают люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе.
По словам Тимура Ткаченко, здание частично разрушено.
В результате атаки на Переяслав двое человек получили ранения. Пострадавших доставили в больницу.
Всех, кто на момент атаки находился в здании, эвакуировали.
На месте работают соответствующие службы. Они координируют необходимые меры, чтобы помочь пострадавшим и обеспечить безопасное размещение эвакуированных.
Информацию о масштабах повреждений и состоянии госпитализированных пока не уточняют.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 721-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.