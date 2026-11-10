Взрывы в Сумах прогремели утром 10 ноября, когда враг атаковал пригородный электропоезд с помощью дрона.

Об этом сообщила Укрзализныця.

По данным Укрзализныци, в момент попадания электропоезд находился на платформе железнодорожной станции.

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Глава Сумской ОВА уточнил, что во время атаки поездная бригада находилась в укрытии.

К счастью, в результате российского удара ни пассажиры, ни железнодорожники не пострадали.

Олег Григоров подчеркнул, что российские войска продолжают атаковать гражданский транспорт и железнодорожную инфраструктуру Сумской области.

В Укрзализныце призвали пассажиров во время воздушной тревоги находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы опасности.

Окончательные последствия взрывов в Сумах 10 ноября уточняются.