Взрывы в Сумах 10 ноября: российский дрон атаковал пригородный электропоезд
Взрывы в Сумах прогремели утром 10 ноября, когда враг атаковал пригородный электропоезд с помощью дрона.
Об этом сообщила Укрзализныця.
Взрывы в Сумах 10 ноября: что известно
По данным Укрзализныци, в момент попадания электропоезд находился на платформе железнодорожной станции.
Глава Сумской ОВА уточнил, что во время атаки поездная бригада находилась в укрытии.
К счастью, в результате российского удара ни пассажиры, ни железнодорожники не пострадали.
Олег Григоров подчеркнул, что российские войска продолжают атаковать гражданский транспорт и железнодорожную инфраструктуру Сумской области.
В Укрзализныце призвали пассажиров во время воздушной тревоги находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы опасности.
Окончательные последствия взрывов в Сумах 10 ноября уточняются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 721 сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сумская ОВА