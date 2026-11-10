Атака на Ладыжин 10 ноября: россияне повредили энергетику, есть погибшие
В ночь на 10 ноября российские войска атаковали Ладыжин Винницкой области.
Об этом сообщили глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная и секретарь Ладыжинского городского совета Александр Коломиец.
Атака на Ладыжин 10 ноября: что известно
По информации главы Винницкой ОВА, на одном из местных предприятий зафиксированы разрушения. Также повреждены объекты энергетической инфраструктуры области.
Секретарь Ладыжинского городского совета Александр Коломиец сообщил о повреждениях гражданской инфраструктуры и подтвердил гибель двух человек.
В Ладыжинской общине объявили трехдневный траур по погибшим.
Сейчас соответствующие службы работают над ликвидацией последствий российских ударов.
Информацию о масштабах разрушений и количестве поврежденных энергетических объектов не уточняют.
Накануне, 9 ноября, российские войска также атаковали энергетическую инфраструктуру Винницкой области.
Тогда глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная сообщила о повреждении энергетических объектов.
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