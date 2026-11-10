В ночь на 10 ноября российские войска атаковали Ладыжин Винницкой области.

Об этом сообщили глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная и секретарь Ладыжинского городского совета Александр Коломиец.

Атака на Ладыжин 10 ноября: что известно

По информации главы Винницкой ОВА, на одном из местных предприятий зафиксированы разрушения. Также повреждены объекты энергетической инфраструктуры области. Сейчас смотрят

Секретарь Ладыжинского городского совета Александр Коломиец сообщил о повреждениях гражданской инфраструктуры и подтвердил гибель двух человек.

В Ладыжинской общине объявили трехдневный траур по погибшим.

Сейчас соответствующие службы работают над ликвидацией последствий российских ударов.

Информацию о масштабах разрушений и количестве поврежденных энергетических объектов не уточняют.

Накануне, 9 ноября, российские войска также атаковали энергетическую инфраструктуру Винницкой области.

Тогда глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная сообщила о повреждении энергетических объектов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 721 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.