Атака на Киевскую область за сутки: погиб человек, среди пострадавших — ребенок
В результате атаки на Киевскую область 9 ноября один человек погиб, еще девять пострадали.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
Атака на Киевскую область 9 ноября: что известно
По информации главы Киевской ОВА, больше всего повреждений зафиксировано в Белоцерковском, Вышгородском и Бориспольском районах.
В Вышгородском районе в результате российской атаки погиб один человек, еще трое получили травмы, среди них — несовершеннолетний ребенок.
Повреждены четыре частных дома, три секции многоквартирного дома, недостроенная многоэтажка, четыре транспортных средства и административное здание.
В Бориспольском районе пострадали четверо людей. Повреждены восемь частных домов, два транспортных средства и объект энергетической инфраструктуры.
В Бучанском районе пострадал один человек. В результате атаки повреждены три частных дома, автомобиль и объекты энергетической инфраструктуры.
В Броварском районе один человек получил травмы. Повреждений имущества не зафиксировано.
В Белоцерковском районе повреждены два складских помещения и 17 транспортных средств.
В Обуховском районе поврежден один автомобиль.
На местах российских ударов работают соответствующие службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Напомним, что вечером российские войска атаковали Переяслав Киевской области.
В результате российского удара был частично разрушен дом коммунальной собственности, где живут люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе.
Тогда сообщалось о двух пострадавших, которых доставили в больницу.
Всех людей, находившихся в здании на момент атаки, эвакуировали.