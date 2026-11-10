В результате атаки на Киевскую область 9 ноября один человек погиб, еще девять пострадали.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Атака на Киевскую область 9 ноября: что известно

По информации главы Киевской ОВА, больше всего повреждений зафиксировано в Белоцерковском, Вышгородском и Бориспольском районах.

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В Вышгородском районе в результате российской атаки погиб один человек, еще трое получили травмы, среди них — несовершеннолетний ребенок.

Повреждены четыре частных дома, три секции многоквартирного дома, недостроенная многоэтажка, четыре транспортных средства и административное здание.

В Бориспольском районе пострадали четверо людей. Повреждены восемь частных домов, два транспортных средства и объект энергетической инфраструктуры.

В Бучанском районе пострадал один человек. В результате атаки повреждены три частных дома, автомобиль и объекты энергетической инфраструктуры.

В Броварском районе один человек получил травмы. Повреждений имущества не зафиксировано.

В Белоцерковском районе повреждены два складских помещения и 17 транспортных средств.

В Обуховском районе поврежден один автомобиль.

На местах российских ударов работают соответствующие службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Напомним, что вечером российские войска атаковали Переяслав Киевской области.

В результате российского удара был частично разрушен дом коммунальной собственности, где живут люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе.

Тогда сообщалось о двух пострадавших, которых доставили в больницу.

Всех людей, находившихся в здании на момент атаки, эвакуировали.

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