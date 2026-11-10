Вибухи в Сумах прогриміли вранці 10 листопада, коли ворог атакував дроном приміський електропоїзд.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Вибухи в Сумах 10 листопада: що відомо

За інформацією Укрзалізниці, у момент влучання електропоїзд перебував на пероні залізничної станції.

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Очільник Сумської ОВА уточнив, що під час атаки поїзна бригада перебувала в укритті.

На щастя, внаслідок російського удару ні пасажири, ні залізничники не постраждали.

Олег Григоров наголосив, що російські війська продовжують атакувати цивільний транспорт та залізничну інфраструктуру Сумщини.

В Укрзалізниці закликали пасажирів під час повітряної тривоги перебувати в укриттях і не ігнорувати сигнали небезпеки.

Остаточні наслідки вибухів у Сумах 10 листопада уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 721-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська ОВА

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