В ночь на 10 ноября российские войска атаковали Украину баллистической ракетой и беспилотниками разных типов. Среди запущенных дронов 96 были реактивными.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 10 ноября: что известно

Ночная атака на Украину началась в 18:00 9 ноября и продолжается до сих пор.

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Для удара по Украине противник применил одну баллистическую ракету Искандер-М, которую запустили из района Миллерова в России.

Кроме того, российские войска запустили 162 беспилотника разных типов:

ударные дроны Shahed, из которых 96 были реактивными;

беспилотники типа Гербера;

дроны-имитаторы типа Пародия.

БпЛА летели из районов Брянска, Орла, Шаталова и Миллерова в РФ, а также из временно оккупированного Гвардейского в Крыму.

Для отражения воздушного нападения задействовали авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 07:30 10 ноября украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 135 вражеских дронов типа Shahed, Гербер и других моделей.

Среди уничтоженных целей — 70 реактивных Shahed.

В то же время российские средства воздушного нападения нанесли удары по 19 локациям. Еще в девяти местах зафиксировали падение обломков сбитых дронов.

Информации об уничтожении баллистической ракеты Искандер-М в утренней сводке Воздушных сил нет.

Атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских ударных дронов, а силы ПВО продолжают боевую работу.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 721 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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