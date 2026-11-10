РФ атаковала Украину Искандером-М и 162 дронами: боевая работа продолжается
В ночь на 10 ноября российские войска атаковали Украину баллистической ракетой и беспилотниками разных типов. Среди запущенных дронов 96 были реактивными.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 10 ноября: что известно
Ночная атака на Украину началась в 18:00 9 ноября и продолжается до сих пор.
Для удара по Украине противник применил одну баллистическую ракету Искандер-М, которую запустили из района Миллерова в России.
Кроме того, российские войска запустили 162 беспилотника разных типов:
- ударные дроны Shahed, из которых 96 были реактивными;
- беспилотники типа Гербера;
- дроны-имитаторы типа Пародия.
БпЛА летели из районов Брянска, Орла, Шаталова и Миллерова в РФ, а также из временно оккупированного Гвардейского в Крыму.
Для отражения воздушного нападения задействовали авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотные системы Сил обороны Украины.
По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 07:30 10 ноября украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 135 вражеских дронов типа Shahed, Гербер и других моделей.
Среди уничтоженных целей — 70 реактивных Shahed.
В то же время российские средства воздушного нападения нанесли удары по 19 локациям. Еще в девяти местах зафиксировали падение обломков сбитых дронов.
Информации об уничтожении баллистической ракеты Искандер-М в утренней сводке Воздушных сил нет.
Атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских ударных дронов, а силы ПВО продолжают боевую работу.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 721 сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.