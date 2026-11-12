В ночь на 12 ноября российские войска атаковали Ковель Волынской области реактивными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Волынской областной военной администрации Роман Романюк.

Атака на Ковель 12 ноября: что известно

По информации Волынской ОВА, в Ковеле зафиксировали падение беспилотника на территории таможенного терминала, где находится стоянка автомобилей.

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В результате атаки загорелись грузовики и автоцистерна с топливом.

Спасатели работают над ликвидацией последствий удара. По состоянию на 10:04 пожар локализовали.

По словам Романа Романюка, в результате российской атаки на Ковель 12 ноября пострадал один человек.

Угрозы его жизни и здоровью нет.

Окончательные последствия атаки на Ковель 12 ноября уточняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 723-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.