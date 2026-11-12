Атака на Ковель 12 ноября: дрон упал на стоянку таможенного терминала, есть пострадавший
В ночь на 12 ноября российские войска атаковали Ковель Волынской области реактивными беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Волынской областной военной администрации Роман Романюк.
Атака на Ковель 12 ноября: что известно
По информации Волынской ОВА, в Ковеле зафиксировали падение беспилотника на территории таможенного терминала, где находится стоянка автомобилей.
В результате атаки загорелись грузовики и автоцистерна с топливом.
Спасатели работают над ликвидацией последствий удара. По состоянию на 10:04 пожар локализовали.
По словам Романа Романюка, в результате российской атаки на Ковель 12 ноября пострадал один человек.
Угрозы его жизни и здоровью нет.
Окончательные последствия атаки на Ковель 12 ноября уточняются.
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